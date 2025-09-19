Hombre de 73 años murió tras ser atropellado por un taxi en avenida EE.UU.

El hombre, en situación de calle, fue embestido en la noche del miércoles cuando cruzaba fuera de la senda peatonal. Falleció horas después.

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la noche del miércoles 17 de septiembre en la intersección de Avenida Estados Unidos y calle La Cautiva, en barrio Ceferino, donde un hombre de 73 años perdió la vida tras ser atropellado por un taxi.

Según el parte policial, el conductor del rodado, identificado como C.R.A., de 70 años, circulaba a bordo de un Toyota Etios de una compañía de radiotaxis cuando embistió a la víctima, que cruzaba la avenida fuera del cruce peatonal. El peatón sufrió graves lesiones en la cabeza y fue trasladado en estado crítico por una ambulancia del 107 hacia el Hospital Regional, donde finalmente falleció a las 00:15 horas del jueves 18 de septiembre.

La fiscal María Laura Blanco dispuso el secuestro del vehículo para la continuidad de la investigación, aunque el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo.

Inicialmente no se pudo establecer la identidad del hombre, ya que se encontraba en situación de calle. Sin embargo, en la noche del jueves una vecina del barrio Ceferino lo reconoció como G.F., indicando que su hijo, residente en Esquel, viajará a Comodoro para realizar los trámites correspondientes.

En el lugar del hecho trabajaron personal de la Seccional Cuarta, División Criminalística, agentes de Tránsito y el Ministerio Público Fiscal, quienes continúan con las diligencias judiciales para esclarecer el caso.