Conducía borracho y a alta velocidad

Un hombre de 40 años que circulaba a gran velocidad y en estado de ebriedad fue detenido por la policía en Sargento Cabral e Islas Malvinas.

En la mañana de este domingo, alrededor de las 7:20 horas, personal de la Comisaría Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia detectó un vehículo Volkswagen Suran, cuyo conductor –luego identificado como N.L.A., de 40 años- circulaba a alta velocidad y realizando maniobras peligrosas en la intersección de Sargento Cabral e Islas Malvinas.

Al ser interceptado, el conductor presentaba claros signos de ebriedad. Tras solicitar la presencia de inspectores de Tránsito Municipal, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre, casi tres veces más de lo permitido por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Si bien la documentación del vehículo se encontraba en regla, se procedió al secuestro de la unidad, que fue trasladada al corralón municipal de Km 4 mediante grúa.