El accidente ocurrió a 35 kilómetros de Caleta Olivia, cuando una fuerte ráfaga de viento hizo que el conductor perdiera el control de su Renault Duster.

Una ráfaga de viento hizo volcar a un conductor que venía de Caleta

Un accidente vial se registró este sábado en la Ruta Nacional N°3, a unos 35 kilómetros de Caleta Olivia, en jurisdicción de Ramón Santos. Personal policial tomó conocimiento del hecho a través del sistema de emergencias 911 y acudió de inmediato al lugar.

Al arribar, constataron que un vehículo Renault Duster había salido de la calzada y volcado en la banquina. El conductor, que viajaba solo, fue asistido y trasladado por personal sanitario, encontrándose fuera de peligro.

Según las primeras averiguaciones, el siniestro habría sido provocado por una fuerte ráfaga de viento que desestabilizó al rodado. Posteriormente, familiares del automovilista procedieron a retirar el vehículo del lugar.