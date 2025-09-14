Le secuestran la camioneta por conducir ebrio

Un hombre fue interceptado por la policía cuando se retiraba de un conflicto familiar al volante de una Chevrolet S10. El test de alcoholemia arrojó 1,15 g/l de alcohol en sangre.

En la noche del sábado, personal de la Comisaría Seccional Tercera de Comodoro Rivadavia intervino en un domicilio de la calle Enrique Corcoy al 500, en el barrio Stella Maris, tras recibir un aviso del Centro de Monitoreo por un conflicto familiar.

Durante el procedimiento, uno de los involucrados se retiró del lugar conduciendo una camioneta Chevrolet S10 en presunto estado de ebriedad. El vehículo fue interceptado en la intersección de Llames Massini e Ignacio Gatica, donde personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia, que arrojó como resultado 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió al secuestro de la camioneta, que fue trasladada en grúa al corralón municipal.