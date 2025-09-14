Un sujeto de 30 años amenazó con quitarse la vida y realizó disparos al aire. Tras horas de negociación, depuso su actitud y fue trasladado al hospital para recibir asistencia psiquiátrica.

Amenazó a su ex; se quiso matar y su madre lo hizo entrar en razón

Un violento episodio de violencia de género ocurrido en la madrugada del sábado en Trelew derivó en un operativo policial de alto riesgo, que culminó con la reducción y traslado de un hombre de 30 años que se había atrincherado armado dentro de una vivienda.

El hecho se registró alrededor de las 2:45 en un domicilio del pasaje Santiago del Estero Norte, cuando personal de la Comisaría Segunda acudió tras recibir una denuncia que alertaba sobre una situación de violencia entre un hombre y su expareja.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de ambos dentro de la vivienda. En ese momento, el sujeto salió al patio, manifestó que se retiraría, pero luego cambió de opinión, extrajo un arma de fuego y comenzó a amenazar con quitarse la vida. Posteriormente efectuó tres disparos al aire y subió a la planta alta de la casa, donde se atrincheró.

Ante la gravedad de la situación, se activó el protocolo de incidentes críticos y se convocó al Equipo de Negociación en Incidentes Críticos (ENIC) y al Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP). El área fue acordonada mientras negociadores especializados establecían contacto con el hombre, logrando que entablara un diálogo.

Cerca de las 6 de la mañana, como parte de la estrategia, se le permitió hablar con su madre, lo que facilitó que depusiera su actitud, entregara el arma y descendiera voluntariamente hacia la vía pública, donde fue reducido sin oponer resistencia.

El hombre fue trasladado en ambulancia al Hospital Zonal con custodia policial, a la espera de asistencia psiquiátrica. En tanto, la mujer fue contenida y asistida por personal de la Comisaría de la Mujer.

El arma de fuego y otros elementos de interés fueron secuestrados. El sujeto quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal de Trelew, la Oficina Judicial y el juez penal de turno, imputado por presunta privación ilegítima de la libertad e infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

Desde la fuerza destacaron la labor profesional de los efectivos intervinientes, quienes lograron resolver la crisis sin víctimas fatales.