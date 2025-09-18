Sucedió en un supermercado de Kilómetro 4. La policía también comprobó que pesaba sobre el sospechoso un pedido judicial de captura.

Para no pagar intentó salir por la puerta de emergencia

Personal policial de la Comisaría Mosconi, que cubría servicio adicional de seguridad en la sucursal de Km 4 del supermercado ChangoMas, observó a un hombre intentando retirarse por la puerta de emergencia con mercadería sin abonar. Sucedió este jueves pasadas las 18.

El policía interceptó al sospechoso y al momento de identificarlo a través de sistema judicial, se constató que además tenía un pedido de captura vigente.

El hombre identificado públicamente solo por sus iniciales -como T.M.R- fue trasladado a la dependencia policial donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención ante el juez penal de turno.