Para no pagar intentó salir por la puerta de emergencia

Personal policial de la Comisaría Mosconi, que cubría servicio adicional de seguridad en la sucursal de Km 4 del supermercado ChangoMas, observó a un hombre intentando retirarse por la puerta de emergencia con mercadería sin abonar. Sucedió este jueves pasadas las 18.
El policía interceptó al sospechoso y al momento de identificarlo a través de sistema judicial, se constató que además tenía un pedido de captura vigente.
El hombre identificado públicamente solo por sus iniciales -como T.M.R- fue trasladado a la dependencia policial donde permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención ante el juez penal de turno.