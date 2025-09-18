Robo relámpago en Rada Tilly: sustraen caja fuerte en 25 minutos

El hecho ocurrió cerca del Camping Municipal y generó alarma entre los vecinos. La policía investiga a los responsables y busca recuperar el dinero sustraído.

Un robo relámpago conmocionó a los vecinos de Rada Tilly la mañana de ayer. El hecho se registró en una vivienda ubicada cerca del Camping Municipal, en inmediaciones de un hotel sobre la calle Fragata La Argentina.

Según informaron las autoridades, los delincuentes lograron ingresar a la propiedad y sustraer una caja fuerte con una considerable suma de dinero en apenas 25 minutos.

El hecho continúa bajo investigación, mientras la comunidad se mantiene atenta a cualquier novedad sobre los responsables y la recuperación del dinero. La policía no descarta nuevas medidas de seguridad en la zona para prevenir hechos similares.