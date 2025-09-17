Muere conductor de camioneta que volcó en el acceso sur

El fatal accidente se registró alrededor de las 17:15 de este miércoles en un tramo de curva de la Ruta Nacional Nº 3, al sur del ingreso al basural de Caleta Olivia.

El siniestro mortal fue protagonizado por una camioneta Chevrolet S-10 que era conducida por un hombre de aproximadamente 60 años, sin acompañante y residente en Caleta Olivia, quien circulaba en sentido sur–norte.

Se desconocen las razones por las que el hombre perdió el control del volante, haciendo que el rodado se cruzara de carril y volcara dando varios tumbos, quedando en posición normal, pero a varios metros de la cinta asfáltica.

Aunque en lo inmediato la policía no dio a conocer información oficial, trascendió que la víctima fatal se apellidaría Ramos y que sería propietario de un taller de venta y reparación de baterías de automotores ubicado en el barrio 3 de Febrero.

Las primeras hipótesis indicarían que sufrió una descompensación y no habría otro vehículo involucrado en el accidente, ya que tampoco se hallaron huellas de frenadas en el pavimento.

El conductor fue hallado dentro del habitáculo y un equipo de emergencias médicas del Hospital Zonal, que llegó en contados minutos al lugar, constató que no tenía signos vitales.

También arribaron dos dotaciones de bomberos, personal de la Comisaría Tercera y personal de Protección Civil y de Tránsito Municipal.