En Comodoro también se marchó por la universidad pública

Estudiantes, docentes y trabajadores de la UNPSJB se movilizaron este miércoles desde Km 4 hasta el centro.

En Comodoro Rivadavia, la comunidad educativa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) se movilizó este miércoles en defensa del financiamiento universitario. La concentración comenzó a las 16 en la sede universitaria y, desde allí, estudiantes, docentes, no docentes y vecinos marcharon hacia el centro de la ciudad.

El acto central inició minutos después de las 17 en la intersección de la calle Moreno y avenida Hipólito Yrigoyen. En paralelo con el inicio del acto, se conoció el rechazo al veto presidencial de la ley de financiamiento universitario en la Cámara de Diputados, lo que desató escenas de alegría y festejos entre los presentes.

Carteles y banderas con consignas como “Un pueblo que educa es un pueblo que florece”, “En defensa de la ley de financiamiento universitario”, “¡Urgente! La educación está en crisis” y hasta una cita al cantante Dillom con “Lucho con demonios que parecen los de Lovecraft” acompañaron la movilización.

La rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, encabezó la marcha y, en diálogo con Del Mar Digital, destacó: “Tenemos que seguir defendiendo la universidad pública para que muchos más sean hoy primera generación de estudiantes universitarios”.

Además, se dirigió especialmente a los jóvenes: “Si no defienden el derecho conquistado hace muchos años, nos vamos a quedar sin universidad pública, y eso no puede ser”.