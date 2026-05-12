Universitarios, gremios y vecinos marcharon en Caleta Olivia contra el desfinanciamiento educativo

La Marcha Federal Universitaria que se replicó en todo el país tuvo una masiva convocatoria en Caleta Olivia y no solo se repudió al gobierno nacional por incumplir con la ley de financiamiento universitario.

La movilización de alrededor de dos mil manifestantes no solo fue protagonizada por los referentes de todos los claustros de la unidad académica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, sino que también sumó la participación de gremios de trabajadores de la administración pública provincial (ADOSAC, judiciales, ATE, etc),agrupaciones sociales, militantes de partidos políticos como el PJ, la UCR y el Polo Obrero, además de vecinos en general, incluyendo jubilados a que todos los sectores sufren las políticas de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza.

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La columna marchó a partir de las 17:00 desde el frente del edificio universitario ubicado en la zona norte y avanzó por las avenidas Alem, San Martin e Independencia hasta detenerse en la plazoleta del Gorosito, matizada con cánticos, sonidos de redoblantes, despliegue de banderas y pancartas con severos mensajes hacia el gobierno de Javier Milei.

Al pie del icónico monumento en principio de entonaron las estrofas del Himno Nacional y luego de dio lectura al documento del Consejo Universitario Nacional y a otro de orden provincial, tras lo cual hicieron uso de la palabra el decano de la UNPA, Claudio Fernández, estudiantes, dirigente gremiales y varios vecinos.

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En ese marco hubo fuertes críticas al negacionismo de LLA que atenta contra el futuro de millones de argentinos al cercenar derechos a la educación pública, restringiendo presupuestos, mientras que dilapida gastos en viajes al exterior y lo que es peor, está sumido en escandalosos casos de corrupción como el que ahora tiene como principal protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.