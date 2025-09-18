Prisión preventiva para una pareja dedicada al robo en calles de Trelew

Un hombre y una mujer fueron sorprendidos intentando robar en un vehículo estacionado. Ambos cuentan con antecedentes y permanecerán detenidos, en principio, 15 días.

En la Oficina Judicial de Trelew se realizó una audiencia de control de detención en la que el Ministerio Público Fiscal, representado por la funcionaria Viviana Díaz, imputó a un hombre y una mujer por un hecho de robo tentado ocurrido el pasado martes alrededor de las 19 horas.

Según lo expuesto en la audiencia, la pareja utilizó un equipo de comunicaciones como inhibidor de alarma y aprovechó que una vecina dejó su auto estacionado en las inmediaciones de Michael Jones y Muster para ingresar al vehículo. Allí sustrajeron un teléfono celular que se encontraba en la guantera.

El accionar fue advertido por transeúntes, uno de los cuales logró filmar el momento del ilícito. Al llegar la policía, los sospechosos fueron demorados, se recuperó el objeto robado y se secuestró parte del equipo utilizado.

La fiscalía sostuvo la acusación de robo en grado de tentativa y argumentó sobre los peligros procesales, destacando la existencia de antecedentes en ambos imputados. El hombre, identificado como S.T., registra condenas desde 2018 por distintos robos, incluida una sentencia de marzo de 2025 por otro robo tentado. En el caso de la mujer, N.A.N., el pasado 9 de septiembre fue condenada por seis causas acumuladas por delitos de hurto, estafa y defraudación con uso de tarjeta, además de múltiples causas en trámite.

Ante este panorama, la fiscalía consideró que, de recaer una nueva condena, será de efectivo cumplimiento y solicitó la prisión preventiva para ambos.

Finalmente, el juez Javier Allende hizo lugar al pedido, dispuso la apertura de la investigación bajo la calificación provisoria de robo tentado y determinó la prisión preventiva por 15 días, plazo tras el cual se revisará la situación de los imputados.