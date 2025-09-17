Detienen a quien debía estar preso desde abril

La Policía localizó en Km 8 a un hombre de 35 años que debía cumplir una condena de dos años de prisión.

Personal de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional informó que en la tarde de este miércoles se detuvo a un hombre de 35 años en el barrio Edisur, Km 8, sobre quien pesaba una orden de captura vigente desde el 28 de abril de este año.

La medida judicial había sido dispuesta por el juez penal Martín Cosmaro, luego de que el individuo fuera condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

El procedimiento se concretó tras un trabajo de investigación y tareas de observación que permitieron ubicar al sujeto en la zona norte de la ciudad. Una vez reducido, se solicitó la colaboración de la Comisaría Distrito Km 8 para su traslado.

El detenido fue llevado a la alcaidía policial, donde comenzará a cumplir la condena impuesta por la Justicia Penal de Comodoro Rivadavia.