El triángulo amoroso de Fabiola Yáñez: quiénes se pelean por su amor

La ex Primera Dama, Fabiola Yáñez, volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En las últimas horas se difundieron imágenes en las que se la ve caminando de la mano con un hombre en España, y la situación derivó en un verdadero escándalo que mezcla romance, infidelidad y rumores de un triángulo sentimental.

Las fotos se conocieron en Mitre Live y desataron un fuerte cruce entre periodistas. Gustavo Descalzi, en diálogo con Juan Etchegoyen, fue categórico al analizar el caso: “Yo dije que había visto material de Fabiola de la mano con un hombre y ella salió a desmentirlo pero usted después mostró las fotos en donde se la ve claramente de la mano”.

Según Descalzi, la situación sería todavía más compleja de lo que parecía al inicio. “No hay dudas que ahí hay una relación pero ¿qué tal si este hombre que aparece en las fotos es el segundo? Se le pudrió el rancho a Fabiola y este segundo caballero es un reconocido empresario gastronómico”, sostuvo.

El periodista aseguró que el revuelo estalló porque la ex Primera Dama no esperaba ser fotografiada en ese contexto. “Lo que ocurre acá es que Fabiola Yáñez nunca calculó que un paparazzi la iba a embocar de la mano de este caballero y el que puso el grito en el cielo fue este segundo hombre, dueño de Casa Lucio. Se le juntó el ganado y hubo algo incómodo ahí”, agregó.

La polémica sumó más capítulos con otro dato aportado en el programa: “Usted mostró un documento, Juan, de la mano que es irrefutable. Ella pasó Navidad con otro caballero muy acaramelada y compartieron champán en el barrio Salamanca que es como si fuera Recoleta en Buenos Aires. Es el barrio que hasta hace poco vivían De Paul y Tini. Fabiola Yáñez vive en un departamento en esa zona y vive con su hijo, fruto de su relación con Alberto Fernández”.

Para Descalzi, este tipo de apariciones públicas puede complicar incluso el contexto legal de Yáñez. “El Estado argentino tiene que protegerla después de lo que ella denunció. Es una ex Primera Dama, ella tiene un beneficio y un régimen de protección. Ella está esperando la resolución de su caso y todo esto que le cuento de este escándalo sentimental no ayuda”, manifestó.

En ese marco, el periodista cerró su análisis con una frase contundente: “Los dos hombres son empresarios relacionados a lo gastronómico. Fabiola tiene que decidir con qué hombre se queda. Este segundo hombre puso el grito en el cielo cuando vio las fotos que usted mostró”.