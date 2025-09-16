Pedro Rosemblat habló de su entrevista a Gustavo Cordera y explicó por qué la hizo

El influencer recibió al músico en su programa donde hablaron de su cancelación en redes sociales en 2016 tras hacer apología de la violación.

La reciente entrevista de Pedro Rosemblat a Gustavo Cordera en el streaming Gelatina ha desatado una fuerte controversia, reviviendo el debate sobre la libertad de expresión y la responsabilidad de los medios. La indignación se generó después de que el conductor invitara al exlíder de Bersuit Vergarabat, quien fue "cancelado" socialmente en 2016 por sus declaraciones misóginas.

El escándalo se originó a raíz de la polémica entrevista, en la que Cordera habló sobre el ostracismo que vivió durante casi una década. El músico relató que, después de sus polémicas declaraciones en las que afirmó que "hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente" y que "es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la con... caliente quiere tener sexo, vos no te la puedas cog...", enfrentó una condena social sin precedentes. "Nunca antes en la historia de la humanidad se vio una organización tan eficiente, tan coordinada y de tanta inversión para la cancelación y persecución de una persona, y de tantos años. Fueron seis o siete años donde no pude tocar en ningún festival, donde no me pasaban en ninguna radio, ni se me podía nombrar", expresó.

La defensa de Rosemblat y su autocrítica

Ante la ola de críticas, Rosemblat realizó un descargo público en el que defendió su decisión de invitar a Cordera. Según relató, la propuesta surgió de un reclamo del propio músico, quien se contactó con el equipo de Gelatina porque no estaba de acuerdo con el uso de sus canciones en los jingles del programa.

El conductor reconoció que sabía que la entrevista iba a generar repudio, ya que lo debatieron internamente. Sin embargo, defendió la decisión de darle un espacio a voces disidentes, controversiales o, incluso, opuestas. "Nosotros decidimos hace un tiempo que por Gelatina circulen voces o lejanas a las nuestras, o controversiales, o incluso contrapuestas", sostuvo. A pesar de su defensa, Rosemblat fue autocrítico con su desempeño como entrevistador: "Si me dicen ‘che, Pepe, estuviste muy condescendiente en esa nota’. Te digo ‘tenés razón, es cierto’".