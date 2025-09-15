Polémica por la foto que subió Julieta Poggio para pedir por Thiago

La joven aparece en una imagen junto a Marcos Ginocchio y Nacho Castañares en un posteo que fue severamente cuestionado por los internautas.

No son pocos los que se encuentran en vilo por estas horas, luego de que Thiago Medina -exparticipante de Gran Hermano 2022- protagonizara un brutal accidente el pasado viernes, que lo dejó alojado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno.

Como era de esperarse, los excompañeros de reality del joven salieron a mostrar su apoyo en redes sociales. Una de ellas fue Julieta Poggio, amiga íntima de Daniela Celis -expareja del joven accidentado-, quien se encargó de hacer lo suyo a través de una historia de Instagram, donde aparece con Marcos Ginocchio y Nacho Castañares, también exconcursantes del certamen de convivencia de Telefe y muy cercanos a Thiago.

En la publicación, la actriz y bailarina escribió: "Seguimos con el pedido de oración para Thiago Agustín Medina. Cuanta más energía, más fuerza le damos".

imagen

Si bien el posteo no tiene nada de malo de forma aparente, lo cierto es que los internautas de X salieron a liquidar a la joven y a sus amigos por la foto compartida.

Entre los principales cuestionamientos están los siguientes: "¿Y ponen una foto todos a las risas?"; "¿Qué necesidad de la foto? A veces lo real no se muestra y menos en momentos como el que están pasando"; "Pedido de oración en modo bebota..."; "Qué foto rara para este momento tan crítico"; "Qué poco serio es tirar carita para la selfie cuando estás pidiendo algo tan serio, ¿no?"; fueron sólo algunos de los comentarios que cosechó la imagen.