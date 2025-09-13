Thiago Medina estuvo en el programa en 2022; su expareja, Daniela Celis, y su hermana Camila lo acompañan en el hospital.

Exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente en moto y está internado en grave estado

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina sufrió un accidente de tránsito este viernes cuando viajaba en moto y fue internado de urgencia. Su expareja Daniela Celis, quien lo conoció en el programa, y su hermana Camila, lo acompañan en un hospital en Moreno e informaron que se encuentra con pronóstico reservado. En la madrugada de este sábado fue operado y sigue en terapia intensiva.

“Estoy en el hospital esperando el parte médico. Thiago en este momento está en el quirófano. Solo pido luz y amor. Les daré noticias pronto. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, contó Celis a través de una publicación en sus redes sociales.

Según pudo saber La Nación de fuentes policiales, el siniestro ocurrió en Avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en Moreno. Cuando Medina llegó a esa esquina, por razones que aún se desconocen impactó violentamente contra la parte trasera de un auto. Según las primeras informaciones del caso, el cruce donde se accidentó Medina tenía poca señalización.

En ese contexto, el joven de 22 años fue trasladado de urgencia al Hospital Moreno e ingresó en muy grave estado. Allí fue estabilizado.

En la madrugada de este sábado, Celis informó que fue operado en las últimas horas y que en el procedimiento le extirparon el bazo, uno de los órganos comprometidos. “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado”, indicó su expareja en sus historias de Instagram.

Y agregó: “Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando el parte médico actualizado. Está delicado y esperando a que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida”.

A raíz de la noticia, se sumó a los pedidos de oraciones Julieta Poggio, quien también participó en Gran Hermano junto con Medina. “Vamos, todo va a estar bien”, expresó en sus redes sociales.

Su hermana, Camila, que también está en el hospital, publicó una foto junto a Thiago con un mensaje: “Cómo me duele todo esto, aún no lo creo. Fuerzas mi amor, una vez más te pido, es una batalla más de tantas que pasamos. Te amo”.

Medina participó en Gran Hermano en 2022. Fue uno de los favoritos durante el principio del certamen. Durante la competencia conoció a Celis, con quien posteriormente tuvo dos gemelas: Aimé y Laia. Sin embargo, se separaron en mayo de 2025.