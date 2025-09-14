En su programa, la conductora expresó su indignación por la situación económica que atraviesan millones de argentinos y advirtió que, si no hay respuestas, el malestar social se hará sentir en las urnas.

Mirtha cuestionó a Francos por la crisis: "A la gente no le alcanza para comer"

Durante la última emisión de La Noche de Mirtha, la histórica conductora televisiva volvió a marcar distancia del gobierno de Javier Milei. Frente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Legrand reclamó por la difícil situación económica que atraviesan los argentinos y puso en palabras la preocupación social que se multiplica en los medios y en la calle.

“Escucho radio día y noche, y siempre repiten lo mismo: ‘no llego a fin de mes’, ‘a mitad de mes ya no me alcanza la plata’. La gente que no tiene para comer, para vivir, que los despiden”, expresó con firmeza “La Chiqui”, en un reclamo que dejó sin margen de comodidad al funcionario nacional.

Francos intentó responder con cifras oficiales sobre la gestión, pero Legrand lo interrumpió para remarcar que la realidad diaria golpea más fuerte que cualquier estadística. “A mí me destroza el alma cuando escucho por radio y televisión que dicen ‘no me alcanza para comer, a mi familia no le alcanza’”, sostuvo.

Incluso cuando el jefe de Gabinete buscó invertir la pregunta —“¿En cuánto tiempo se soluciona, Mirtha?”—, la conductora replicó con un gesto de fastidio: “¿Usted me está haciendo una pregunta a mí?”. Y enseguida devolvió el foco al Gobierno: “Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra”.