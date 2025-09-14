Tinelli fue denunciado por la productora de la familia Badía por una deuda millonaria

Recordvisión S.A., la empresa de Carlos Ramón Badía —hermano del recordado Juan Alberto—, presentó una denuncia penal contra el conductor por el incumplimiento de pagos relacionados con los servicios técnicos de Bailando por un Sueño 2023.

El empresario y conductor Marcelo Tinelli enfrenta una nueva causa judicial. Fue denunciado penalmente por Recordvisión S.A., la productora de Carlos Ramón Badía, hermano del fallecido Juan Alberto Badía. La presentación, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N°16 de la Ciudad de Buenos Aires bajo el número CCC 43413/2025, reclama el incumplimiento de pago de una suma millonaria vinculada a los servicios técnicos que la compañía prestó en la producción de Bailando por un Sueño 2023.

Según la denuncia, Tinelli utilizó el equipamiento aportado por la firma —cámaras, luces, sonido y control de aire— para llevar adelante el programa, pero nunca cumplió con los compromisos de pago asumidos. La instancia judicial se abrió tras varios meses de negociaciones entre deudores y acreedores, en los que el ex dirigente de San Lorenzo habría admitido la deuda y prometido cancelarla sin resultados concretos.

El caso se suma a otros conflictos financieros que arrastra Tinelli en los últimos años. La Asociación Argentina de Actores lo acusó públicamente de no haber abonado las participaciones de la última edición del Bailando. Artistas como Florencia Peña y Luisa Albinoni también denunciaron demoras en los pagos. Además, en 2024 el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) denunció a LaFlia, la productora del conductor, por suspensiones ilegales y retrasos salariales.

Sin embargo, la denuncia presentada por la familia Badía tiene un fuerte peso simbólico. Tinelli siempre reconoció a Juan Alberto como su mentor televisivo y llegó a homenajearlo al poner su nombre a las oficinas de Ideas del Sur. Por eso, el incumplimiento fue interpretado por allegados como una “traición inexplicable” al legado del histórico presentador fallecido en 2012.

La viuda de Badía, Mariana Pokrassa, también cuestionó públicamente a Tinelli: “A mi casa, con el cáncer de Juan, vino dos veces... y hablaron por teléfono tres o cuatro veces. Juan no recibió tanto apoyo ni tanto amor como Marcelo decía en la tele”, afirmó en una entrevista realizada en 2024.

Mientras tanto, Tinelli se prepara para el estreno de un nuevo ciclo en el canal de streaming Carnaval, que comenzará este martes 23. Allí estará acompañado por sus hijas Juanita y Candelaria, su primo Luciano “El Tirri”, el humorista Pachu Peña y figuras como Fede Bal, Carla Conte, Iván Ramírez, Sebastián Almada y Sabrina Rojas. “Vamos a recrear lo que fue la primera época de Videomatch”, adelantó el conductor en declaraciones recientes. Hasta el momento, no se pronunció sobre la denuncia en su contra.