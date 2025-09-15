Un policía abusó de una policía en la comisaría de Sarmiento

La Fiscalía imputó a un empleado policial de 50 años por abuso sexual simple agravado, hecho que habría ocurrido en abril dentro de la cuadra de la Comisaría de Sarmiento.

La procuradora de Fiscalía, Lucina Coppini (foto), junto a la funcionaria Tamara Bernardi, formularon cargos contra un empleado policial de 50 años, identificado como G.P., acusado como presunto autor del delito de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad en el marco de sus funciones, en un contexto de violencia de género.

El hecho investigado ocurrió en abril de este año en la cuadra de la Comisaría de Sarmiento, donde, según la denuncia, el imputado habría tenido conductas inapropiadas hacia una compañera de la fuerza, en presencia de otros efectivos.

Durante la audiencia, el juez Ariel Quiroga resolvió formalizar la investigación preparatoria de juicio y fijó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal presente la acusación pública. Asimismo, dictó una prohibición de contacto y acercamiento entre el acusado y la víctima durante todo el proceso.

Las representantes del Ministerio Público detallaron los hechos denunciados, los medios de prueba reunidos hasta el momento y los fundamentos de la calificación legal provisoria. Por su parte, la defensa pública no presentó objeciones a los pedidos de la Fiscalía.