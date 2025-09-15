La Policía del Chubut aprehendió a una mujer de 38 años que tenía vigente una orden de captura por rebeldía, tras violar el arresto domiciliario.

Violó el arresto domiciliario y la detuvieron en Alem y Sarmiento

Este lunes al mediodía, personal de la Comisaría Seccional Segunda de Comodoro Rivadavia detuvo a una mujer de 38 años, identificada como C.V.L., durante un control de identificación de personas en la intersección de las calles Alem y Sarmiento.

Según informaron fuentes policiales, mientras los efectivos realizaban la verificación de datos, se presentó en el lugar personal de la Policía Federal, el cual confirmó que la mujer tenía un pedido de captura vigente.

Tras las comunicaciones de rigor con la Secretaría del Tribunal Oral Federal de esta ciudad, se corroboró que la detenida era buscada por rebeldía, luego de haber incumplido un arresto domiciliario.

Por disposición judicial, la mujer quedó a disposición de la Justicia Federal.