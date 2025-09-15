Una madre desvió $6,5 millones destinados a la fiesta de egresados

La mujer habría devuelto parte del dinero, pero aún faltan $4 millones. La fiesta no está en riesgo, aunque la comisión original se disolvió.

Un grupo de padres de sexto año de la Escuela N° 730 Península Valdés Patrimonio Natural de la Humanidad, del barrio UPCN de Trelew, denunció públicamente la desaparición de $6.500.000 que estaban destinados a la fiesta de egresados de este año.

Según señalaron, una madre cotitular de la cuenta bancaria habría realizado transferencias irregulares hacia su cuenta personal bajo lo que describieron como un “trabajo de hormiga”. Los denunciantes aseguraron que la mujer devolvió $2.500.000, pero aún resta recuperar alrededor de $4.000.000.

El dinero faltante estaba destinado a cubrir impuestos (AADI, CAPIF y SADAIC), obsequios para los 120 alumnos y posibles ayudas económicas a las familias que no pudieran afrontar el costo de la tarjeta para la fiesta.

Tras el hecho, la comisión de padres encargada de recaudar los fondos decidió disolverse. No obstante, se conformará una nueva comisión ya que la empresa organizadora del evento trabaja únicamente con este tipo de grupos y no con personas individuales.

Los padres aclararon que la celebración de fin de curso está asegurada, dado que los costos principales ya fueron cubiertos. Sin embargo, expresaron preocupación por la posibilidad de no recuperar el dinero faltante.

Por el momento, los denunciantes optaron por no revelar el nombre de la madre señalada, alegando temor a posibles represalias legales. La situación quedó en conocimiento público a partir de la denuncia de los padres, y serán las autoridades competentes quienes deban investigar lo ocurrido y determinar responsabilidades.