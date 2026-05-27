Alcaidía: Preso que incendió su celda debió ser hospitalizado

Un preso que cumple condena federal y provincial debió ser hospitalizado luego de incendiar su celda en el pabellón 9 de la Alcaidía Policial. El resto de la población carcelaria del pabellón debió salir al patio de visitas hasta tanto se ventile el pabellón.

El martes a las 19 horas, un hombre que cumple condena del fuero federal y provincial debió ser rescatado y trasladado en ambulancia de un incendio en su celda en la Alcaidía Policial.

Según informaron las fuentes judiciales consultadas por Crónica, el preso de apellido Peralta, por razones que aún no han trascendido habría incendiado de manera intencional su celda y sufrió quemaduras en su cuerpo y también intoxicación con humo por lo que se mantó un operativo primero para sacarlo de la celda y luego para hospitalizarlo.

Mientras que el resto de la población del pabellón 9 debió ser llevado a la sala de visitas hasta tanto se ventile el pabellón.

En el lugar, según publicó diario Crónica, no hizo falta la presencia de Bomberos Voluntarios ya que el incendio fue sofocado rápidamente por los propios policías del recinto carcelario.

Al cierre de esta edición se aguardaba el parte médico que indicara el estado de salud de la persona privada de su libertad que quedó internado en el nosocomio a raíz de las lesiones en el cuerpo y el tracto respiratorio.