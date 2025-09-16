Acevedo renunció como diputado nacional y lo reemplaza Prades

El diputado nacional por Santa Cruz, Sergio Acevedo, renunció este martes a su banca y será reemplazado por exintendente de Caleta Olivia, Facundo Prades.

Aunque la decisión no fue confirmada de manera oficial, fuentes confiables la dan como un hecho y se espera que Facundo Prades jure este miércoles, al inicio de la sesión en la Cámara de Diputados del Congreso que tratará de revertir los vetos del presidente Javier Milei al incremento del presupuesto a universidades públicas y a la emergencia sanitaria infantil.

Prades –exintendente de Caleta Olivia por la UCR- figuraba en la sucesión de la lista de candidatos masculinos del bloque Por Santa Cruz que llevó a Claudio Vidal, en 2021, a ocupar una banca como diputado nacional, a la cual renunció al ser electo como gobernador dos años más tarde, siendo reemplazado por Acevedo, de origen peronista, signo bajo el cual fue intendente de Pico Truncado, titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Néstor Kirchner, y gobernador de Santa Cruz.

La dimisión de Acevedo no es traumática desde el plano político, sino que está vinculada a su descontada designación como futuro integrante del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, tal como reveló la semana pasada El Patagónico.

Su nombre figura en una de las cuatro ternas de candidatos (doce en total) que elevó el Poder Ejecutivo Provincial a la Legislatura para elevar de 5 a 9 el número de vocales de ese cuerpo colegiado, instancia que se encuentra en comisiones y se definirá en el curso de los próximos días.