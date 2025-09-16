Camioneros chilenos tapan pozos en Ruta 40

En la Ruta 40, entre Sarmiento y Gobernador Costa. “En unos años más volvemos a la década del 50, nuevamente con rutas de ripio”, advirtieron.

Los "cráteres lunares" sobre la Ruta Nacional 40 volvieron a estar en el centro de la polémica en las últimas horas luego de que un grupo de camioneros chilenos, que circulan a diario hacia Punta Arenas, tomaron la iniciativa de tapar con tierra algunos de los baches más peligrosos del trazado.

En un video que se viralizó en horas, los camioneros relatan que están cansados de las demoras y de ver cómo compañeros sufrían percances por el mal estado del asfalto.

“Esta ruta la utilizamos mucho los chilenos y brasileros, además de argentinos”, señalaron. Esto se realizó sobre el tramo que une las localidades de Sarmiento con Gobernador Costa, donde el pavimento presenta graves deterioros. Los choferes arrojaron tierra y piedras desde la banquina con la ayuda de palas para rellenar los pozos y poder continuar el trayecto.

“Los que transitan las rutas saben lo incómodo que es y no digamos la rotura de cualquier vehículo, o lo más penoso sufrir un accidente con pérdida humana”, expresaron en declaraciones que publica Jornada.

Y advirtieron: “En unos años más volvemos a la década del 50 nuevamente con rutas de ripio”.