Intentó robar en el barrio Padre Corti y fue detenido

Una vecina alertó a la Policía luego de sorprender a un joven dentro de su domicilio. El sospechoso, de 21 años, está tras las rejas.

Un joven de 21 años fue detenido este martes en Comodoro Rivadavia tras intentar robar en una vivienda del barrio Padre Corti, en la zona norte.

Según el informe policial, una mujer se presentó en la Subcomisaría Ciudadela para denunciar que un hombre había ingresado a su domicilio, ubicado en calle Cerro Hermite, con fines de robo. Al advertir la presencia de la propietaria, el intruso huyó rápidamente.

Ante la denuncia, personal policial inició un rastrillaje en la zona y logró dar con un sujeto cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las aportadas por la víctima. El joven, identificado como A.T., fue interceptado a unos 200 metros del lugar del hecho.

La fiscal de turno, Verona Dagotto, junto con la funcionaria judicial, Agustina Hualquil, dispusieron que el detenido permanezca alojado en sede policial hasta la audiencia de control de detención.