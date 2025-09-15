El Gobierno promulgará la Ley de Discapacidad

Guillermo Francos anunció que se respetará la decisión del Poder Legislativo, aunque cuestionó el origen de los recursos y acusó a la oposición de atentar contra el equilibrio fiscal.

El Gobierno nacional confirmó que promulgará la Ley de Discapacidad, luego de que el Congreso lograra revertir el veto del presidente Javier Milei.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: "El Poder Ejecutivo la va a promulgar. Después tiene que dictar un decreto reglamentario para ver cómo se aplica la ley y eso tiene distintos aspectos. Lo hablaremos con el Presidente", planteó.

"Si fuera por mí, me gustaría analizarlo con el ministro del área y con las comisiones del Congreso para ver cómo se puede contemplar ese tema porque esto abre la puerta para nuevas pensiones por discapacidad. Pero resolvamos primero si las que se dieron fueron bien otorgadas", agregó, sin ponerse colorado.

Hay que recordar que, a poco tiempo de asumir, la administración libertaria comenzó una auditoría para analizar los certificados y las pensiones por discapacidad. El resultado de esto fue una "fake news" de Manuel Adorni con una radiografía de un perro y corrupción en la ANDIS, que toca a Karina Milei y su 3%.

En este contexto, el funcionario nacional habló sobre los fondos y cuestionó a la oposición: "También es cierto que creo que es el artículo 38 de la Ley Financiera que dice que el Congreso cuando sanciona una ley debe establecer de dónde salen los recursos. No me pueden endilgar a mí que soy el jefe de Gabinete que vea las partidas, cómo las reacomoda; eso no es solución, es una mentira. Que me digan sino a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?", expresó, en diálogo con Clarín.

"Estoy dispuesto a reunirme con quien quiera para decirme cómo hacemos. Lo que no hacemos es que me digan, 'che miren, el sistema de discapacidad es este'. Lo que no me parece admisible es que, producto de un tema que genera tanta sensibilidad, la oposición en el Congreso haga un ataque al Gobierno diciéndole, 'che, arréglensela como puedan'. Eso es un ataque al presidente Milei", repuso.

Asimismo, Francos insistió: "Lo que se ha mostrado hasta aquí es que hubo una acción deliberada contra la política central de este Gobierno que es el equilibrio fiscal. Esto fue una acción política deliberada contra un gobierno que tiene una acción política también muy clara hacia dónde quiere ir. Estos temas siempre se dirimen electoralmente".