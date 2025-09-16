Comodoro y Chile fortalecen coincidencias

El intendente Macharashvili y la cónsul de Chile, Daniela Briones, coincidieron en la importancia de potenciar el turismo y la conectividad.

Este martes por la mañana, el intendente Othar Macharashvili recibió a Daniela Briones, quien desde el mes de junio se desempeña como cónsul de Chile en Comodoro Rivadavia. En el encuentro se resaltó el trabajo conjunto y se puso en valor las gestiones en lo que respecta a afianzar los lazos de amistad y comerciales entre la ciudad y el vecino país.

Briones resaltó que “tuvimos la oportunidad de conversar sobre el trabajo consular; las oportunidades que nos vienen por delante; la importancia de potenciar el turismo; la conectividad y, en definitiva, fortalecer los lazos entre ambos países”.

Por otro lado, puso en valor la participación de distintos municipios del sur de Chile en la última edición de la Expo Turismo de Comodoro Rivadavia, con miras a que “eso se transforme en un acto impulsor de muchas oportunidades para el futuro, que favorezcan a los ciudadanos de ambos países”.

Finalmente, la diplomática abogó por “seguir trabajando coordinadamente como lo estamos haciendo hasta ahora”, al tiempo que destacó que “aunque llevo pocos meses en este cargo, me atrevería a afirmar que estamos todos muy agradecidos por el apoyo que nos han dado desde el Municipio para todas las actividades que realizamos en el día a día del Consulado, en las actividades eleccionarias y en el acto cívico para celebrar las fiestas nacionales de Chile”.