Buscan el cuerpo de futbolista comodorense desaparecido en un río de Chile

A Gonzalo Carrillo se lo llevó la corriente en un lugar de difícil acceso para los rescatistas. Importante operativo, con carabineros, bomberos y aviones. Desde Comodoro Fútbol Club lamentaron la pérdida del joven jugador.

Autoridades de Chile desplegaron un intenso operativo de búsqueda del cuerpo de un joven de Comodoro Rivadavia que fue arrastrado por la corriente del río Bueno, en la Región de los Ríos del país trasandino. Se trata del futbolista de Comodoro Fútbol Club de 20 años Gonzalo Abraham Carrillo.

El joven comodorense fue llevado por la corriente durante la tarde del domingo último, mientras nadaba cerca del puente de la Ruta T-71 que conecta la comuna de Río Bueno con la Ruta Nacional 5 de Chile. El lugar está situado en el sur del territorio chileno, unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Valdivia y a aproximadamente 130 al norte de Puerto Montt.

En los trabajos de búsqueda se encuentran involucradas dotaciones de Bomberos, Carabineros, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Valdivia, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de la Región de Los Ríos. La emergencia se activó el domingo alrededor de media tarde cuando la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno recibió una llamada que reportaba que una persona se encontraba nadando en el río Bueno y estaba siendo arrastrada por la fuerte corriente.

De acuerdo con el relato oficial, Carrillo se hallaba junto a otras personas pasando la tarde en la orilla del río cuando decidió entrar al agua a nadar. El joven futbolista fue sorprendido por la intensidad de la corriente, que le imposibilitó el regreso a la ribera. Según la información entregada por Carabineros, el joven estaba acompañado por un grupo de personas en la orilla, pero ingresó solo al agua. Aunque no se entregaron detalles sobre las circunstancias exactas en las que decidió nadar, sí se estableció que el arrastre por la fuerte corriente fue el factor determinante en su desaparición.

Sin título-1

Las condiciones del río impidieron que los Bomberos realizaran un rescate inmediato, ya que no se podía garantizar la seguridad del personal, en un sector que presenta dificultades de consideración para maniobrar. Ante esta situación, se solicitó apoyo inmediato al GOPE de Valdivia, que envió expertos en rescates acuáticos y trabajos en terreno complejo. Intensifican la búsqueda La búsqueda continuó con mayor despliegue durante este lunes, pero sin éxito.

A las tareas ya iniciadas por Carabineros y Bomberos se sumaron detectives de la Brigada de Homicidios, quienes comenzaron a investigar las circunstancias de la desaparición junto al Ministerio Público Fiscal, que instruyó diligencias para esclarecer los hechos. A su vez, la Sección Aeropolicial de la PDI comenzó a realizar sobrevuelos en la zona sobre el río Bueno para ampliar el radio de búsqueda y reforzar las labores en tierra con imágenes aéreas, permitiendo registrar distintos tramos del río y sus márgenes.

Las características y condiciones que presenta el río Bueno, con un caudal alto y corriente impetuosa tras lluvias recientes que afectaron la zona, limitaron las posibilidades de una intervención rápida y segura para los equipos de emergencia. Los especialistas del GOPE tuvieron que extremar las medidas de precaución, usando equipos especializados y monitoreando las condiciones ambientales para evitar poner en riesgo a los rescatistas.