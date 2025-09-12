Falleció Julio Otero, exjefe de Vialidad Nacional en Chubut

Julio Otero, quien fuera una figura clave en la gestión vial de la provincia, falleció este jueves a los 68 años. El exjefe del 13° Distrito de Vialidad Nacional y exinterventor de Vialidad Provincial se encontraba internado en Trelew desde el fin de semana por un cuadro de salud que se complicó en las últimas horas.

Otero dejó una larga trayectoria en el sector público de Chubut. Ocupó la jefatura del 13° Distrito de Vialidad Nacional en dos períodos (1997-2000 y 2020-2024), además de desempeñarse como Jefe de Obras y en el área administrativa.

Entre 2003 y 2005, fue interventor de la Administración de Vialidad Provincial y, posteriormente, subsecretario de Transporte Multimodal de Chubut entre 2007 y 2015.

Durante su última gestión en Vialidad Nacional, iniciada en plena pandemia de COVID-19, se destacó por liderar la reactivación de obras y la recuperación de la infraestructura vial. También fue reconocido por mejorar las condiciones de trabajo de los agentes viales en los campamentos y galpones de la provincia.

Una de sus últimas grandes gestiones fue la adquisición de una Planta de Asfalto para el campamento de Tecka, que finalmente comenzó a operar en enero de 2025, meses después de su jubilación en julio de 2024.

Además de su legado profesional, Otero será recordado por sus colegas y amigos como una persona comprometida y solidaria, un hombre de bien que deja un gran vacío. Sus familiares, incluyendo a su esposa, tres hijos, hijos políticos y dos nietos, lo despiden con profundo dolor.