Falleció Julio Otero, exjefe de Vialidad Nacional en Chubut

Otero dejó una larga trayectoria en el sector público de Chubut. Ocupó la jefatura del 13° Distrito de Vialidad Nacional en dos períodos (1997-2000 y 2020-2024), además de desempeñarse como Jefe de Obras y en el área administrativa.
Entre 2003 y 2005, fue interventor de la Administración de Vialidad Provincial y, posteriormente, subsecretario de Transporte Multimodal de Chubut entre 2007 y 2015.
Durante su última gestión en Vialidad Nacional, iniciada en plena pandemia de COVID-19, se destacó por liderar la reactivación de obras y la recuperación de la infraestructura vial. También fue reconocido por mejorar las condiciones de trabajo de los agentes viales en los campamentos y galpones de la provincia.
Una de sus últimas grandes gestiones fue la adquisición de una Planta de Asfalto para el campamento de Tecka, que finalmente comenzó a operar en enero de 2025, meses después de su jubilación en julio de 2024.
Además de su legado profesional, Otero será recordado por sus colegas y amigos como una persona comprometida y solidaria, un hombre de bien que deja un gran vacío. Sus familiares, incluyendo a su esposa, tres hijos, hijos políticos y dos nietos, lo despiden con profundo dolor.