Incautan 20 kilos de cocaína y detienen a cuatro hombres

Es el resultado del denominado Operativo Viento Blanco. El mismo se desarrolló este jueves por la madrugada en Comodoro Rivadavia, con allanamientos en los barrios Stella Maris y LU4. Entre los detenidos se encuentra el distribuidor de los kioscos en los que se comercializaba la droga. También secuestraron armas, vehículos y dinero.

Personal de la Policía del Chubut, perteneciente a la División de Drogas Peligrosas, desarrolló este jueves cuatro allanamientos en Comodoro Rivadavia, en el marco de un operativo denominado Viento Blanco, a partir de una denuncia por venta de estupefacientes en el barrio Stella Maris.

Con la intervención de la Unidad Fiscal de la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia y la autorización del juez federal de Garantías, desde la 1:30 del jueves se diligenciaron cuatro órdenes de allanamiento, requisas vehiculares, secuestros y detenciones. El operativo tuvo lugar en tres viviendas ubicadas en el barrio Stella Maris y un cuarto domicilio en el barrio LU 4, en el marco de una investigación de cinco meses desarrollada por el personal de la División Drogas.

Las pesquisas se iniciaron en mayo por una denuncia que indicaba que en dos inmuebles se comercializaban estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo y delibery.

En las primeras tareas se pudo advertir actividades de narcomenudeo en los inmuebles denunciados, uno ubicado sobre calle Presidente Ramón Castillo del barrio Stella Maris y otro en el barrio LU 4. Distintas personas, en su mayoría jóvenes, acudían a dichas viviendas para adquirir estupefacientes. Otra de las modalidades detectadas fue el delivery, ya que uno de los ahora detenidos, publicitaba en redes sociales haciendo oferta de la sustancia. Así, entre las 0 y las 7 se desplazaba por distintos puntos de Comodoro Rivadavia, previo concertar encuentros para comercializar la droga.

Además, se estableció que las bocas de expendio se abastecían de la droga a través de un hombre que habitaba un inmueble en el barrio Stella Maris. Este fue detectado en las tareas de observación.

Una vez identificado el sospechoso, se comenzó las tareas de observación sobre este, comprobando que era el proveedor.

Ya bajo las directivas de la Unidad Fiscal, a las 0:20 del jueves fue detenido el vendedor delibery, a bordo de un Toyota Corolla, cuando se desplazaba por Kennedy y Estados Unidos. Fue aprehendido en flagrancia mientras comercializaba estupefacientes.

En la posterior requisa vehicular, se detectó en el interior del auto, una bolsa de nylon transparente con varias dosis de cocaína. Al momento de ser interceptado, el vendedor intento darse a la fuga de los móviles policiales, chocando a una camioneta que estaba justo por detrás.

ALLANAMIENTOS

A la 1:30 se comenzó con el despliegue policial de los allanamientos, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Especiales (GEOP) y la guardia de Infantería, irrumpiendo en dos inmuebles del barrio Stella Maris, donde se procedió a la detención de dos hombres. En la vivienda apuntada como el presunto kiosco se procedió al secuestro de 250 gramos de clorhidrato de cocaína en quince envoltorios de nylon, junto con 700 mil pesos argentinos.

Mientras, en la vivienda ocupada por el proveedor, dentro de dos cajas en una de las habitaciones se detectaron 19 rectángulos de cocaína recubiertos en cinta de color amarilla, con el sello característico o la simbología de un “Delfín”. Y sobre una mesa había una bolsa ecológica con tres bolsas de nylon con una sustancia blanca compactada, junto con una balanza de precisión, además de una pistola calibre 9 mm, marca Bersa y tres cargadores con munición.

Durante el desarrollo de los operativos se procedió a la detención de cuatro hombres, todos mayores de edad, quienes quedaron alojados en instalaciones de las comisarías locales.

En total, se procedió al secuestro de los siguientes elementos:

Veinte kilos de clorhidrato de cocaína.

Un millón de pesos argentinos, 140 dólares norteamericanos y 120 bolívares.

Dos balanzas de precisión digital.

Un arma de fuego, tipo pistola, calibre 9 mm, marca Bersa con tres cargadores con municiones.

Un correaje con pistolera, porta cargadores, porta esposas y otros elementos de interés.*

En la actualidad, en esta ciudad el gramo de cocaína conforme las pesquisas llevadas adelante por la División de Drogas Peligrosas, se comercializaba a 30 mil pesos, por lo cual un kilo de esta sustancia oscila en 30 millones de pesos. Así se estima que el valor total de la droga incautada tiene un valor de 600 millones de pesos.

Además, se procedió al secuestro de cuatro vehículos: un Volkswagen Vento; un Toyota Corolla; un Fiat Cronos y un Ford Mondeo, que quedaron depositados en el Corralón Municipal. En esos vehículos se movilizaba la banda investigada.

Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente hasta la celebración de la audiencia de control de detención.