Diez ciudadanos argentinos deportados de Estados Unidos llegaron al país este jueves a la madrugada en un vuelo chárter.

Vuelo con diez argentinos deportados de Estados Unidos aterrizó en Ezeiza

El avión aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza y, tras el reencuentro con sus familiares, los deportados ingresaron al país por la terminal privada del aeropuerto.

El vuelo, operado por un Boeing 767-300 de la compañía Omni Air International, partió desde Texas y realizó paradas en Bogotá y Belo Horizonte para dejar a deportados de otras nacionalidades antes de su llegada a Argentina.

Según informes, los argentinos que regresaron en este vuelo son Daniel Rodrigo Céspedes, Maximiliano García, Luciana Lorena Lopresti, Sandra Márquez, Ernesto Núñez, Marcos Ontiveros, Pablo Ridolfo, Mario Robles, Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.