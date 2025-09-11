Eliana Guercio amenazó con denunciar a Ximena Capristo

Eliana Guercio y Ximena Capristo volvieron a enfrentarse al recordar el famoso cachetazo que le dio la bailarina a Marcelo Polino, ya que la panelista de Sálvese quien Pueda contó que la pelea comenzó por un problema con Silvina Luna. Pero eso no fue todo, ya que también acusó a la esposa de "Chiquito" Romero de traer problemas del pasado en "A la Barbarossa" porque ahora "no le da bola a nadie".

Esto causó que la panelista estalle y en un reciente móvil con el ciclo que conduce Yanina Latorre en América TV reveló que podría denunciar a Capristo tanto por este cruce como por los anteriores.

¿Qué dijo Eliana Guercio sobre Ximena Capristo?

"Hace más de 20 años que se la pasa mintiendo sobre mí. Me trató de todas las barbaridades que se le puede tratar a una persona sin ningún motivo porque nunca le hice nada. Tiene una obsesión conmigo que ya es demencial", comenzó indignada la panelista de A la Barbarossa y sumó: "Silvina, para mi, fue como una hermana. Para mis viejos fue como una hija. Es una actitud miserable de ponerla a ella en una situación horrible, incomprobable y no está para defenderse. Todo para ensuciarme a mí".

"No quiero disculpas. Quiero que pague. [...] Ya hablé, termino con esto de mi cara y arrancaré con esto", continuó Eliana Guercio sobre Ximena Capristo y cerró picante: "Tengo todas las pruebas de ella diciendo una cosa y después otra".

¿Qué dijo Eliana Guercio tras sufrir mala praxis?

Tras denunciar que sufrió mala praxis tras un tratamiento estético, la panelista comentó en A la Barbarossa: "El CO2 me lo hice hace 10 años, el procedimiento es maravilloso, en las manos adecuadas, me dejaron la piel como una porcelana", y aclaró: "Una persona obsesionada con la estética no tiene las piernas llenas de arañas, a mí no me pasó por una obsesión con la estética, yo no me hago nada. A mí me pasó esto no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte".

Por último, Eliana Guercio confirmó que recurrirá a la Justicia: "Pasaron un montón de cosas que yo no puedo explayarme en el tema, porque hay que hacer las cosas como corresponde, primero la denuncia judicial".