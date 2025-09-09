Lali Espósito cruzó a Milei: "Son todos unos payasos totales"

Tras el estreno de su nueva canción, “Payaso”, la artista no esquivó las preguntas sobre si la letra estaba dedicada al presidente. “Son todos unos payasos totales”, afirmó, en medio de un clima político marcado por la derrota libertaria en Buenos Aires.

Lali Espósito volvió a cruzar al presidente de la Nación Javier Milei con la salida de su último tema, titulado “Payaso”, que coincidió con las elecciones bonaerenses en las que La Libertad Avanza sufrió una dura derrota.

La canción, cuyo título y contenido parecen aludir al mandatario, incluye frases como: “Me estás vendiendo humo y se puede ver. Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Vas a tener que bailar”.

Consultada por la prensa sobre si el tema estaba dirigido a Milei, la cantante respondió en diálogo con LAM: “A todos los payasos que están ahí”. Frente a la repregunta sobre el presidente, no dudó: “Son todos unos payasos totales. Por supuesto que él y toda esa gente son unos payasos. Son un chiste”.

El cruce entre la artista y Milei viene de larga data, luego de que el presidente la criticara públicamente en reiteradas ocasiones. En su último recital en Vélez, Espósito también fue protagonista de un fuerte gesto político: tras conocerse los resultados de los comicios, el público entonó el cántico “el que no salta votó a Milei”.

Además, la cantante anunció un nuevo show en el estadio José Amalfitani para diciembre, donde presentará oficialmente su nueva producción musical.