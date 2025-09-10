Ratifican la preventiva de Nahuelquir, condenado por robo agravado

Un tribunal resolvió que el imputado continúe detenido hasta que la sentencia quede firme, tras el pedido de la fiscalía y el consentimiento de la defensa.

En la mañana de este miércoles se llevó a cabo una audiencia de control de la prisión preventiva en la causa que tiene como condenado a Tomás Nahuelquir, sentenciado por robo doblemente agravado con uso de arma de fuego y por provocar lesiones gravísimas a la víctima.

La fiscal Verona Dagotto solicitó mantener la medida de coerción vigente, argumentando la existencia de peligro de fuga debido a la gravedad del hecho y la pena que deberá cumplir. Recordó que Nahuelquir fue condenado el 10 de marzo de 2025 y que posteriormente la Cámara Penal readecuó la condena a 7 años y 6 meses de prisión. Además, explicó que la defensa interpuso un recurso de queja ante el Superior Tribunal tras la denegatoria de un recurso extraordinario, pero que actualmente la causa ya cuenta con “doble conforme”, es decir, la confirmación de la sentencia en primera y segunda instancia.

Por su parte, el defensor particular Mauro Fonteñez no se opuso al pedido fiscal, señalando que no existen elementos nuevos que justifiquen un cambio en la situación procesal de su asistido.

Finalmente, el tribunal de control integrado por los jueces Mariano Nicosia y Lilian Bórquez resolvió mantener la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme o, en su defecto, por un plazo de seis meses, lo que ocurra primero. La decisión se adoptó en virtud del consentimiento de la defensa y la necesidad de neutralizar el riesgo de fuga.