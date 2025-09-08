Quedó libre el hombre que se había atrincherado con sus hijos

El hombre, de nacionalidad dominicana y que además enfrenta otra causa por abuso sexual, había sido detenido el jueves, luego de negarse a entregar a sus tres hijos menores a un juzgado de Familia. No solo eso, si no que había exhibido un arma blanca que motivó la intervención policial. El hecho ocurrió en un domicilio del barrio Ciudadela. El sábado, el juez Mariano Nicosia había dispuesto su prisión preventiva.

No obstante, en la mañana de este lunes se llevó a cabo una audiencia de revisión solicitada por la defensa de Oscar Valdéz Caravajal, imputado por el delito de resistencia a la autoridad. La diligencia estuvo a cargo de los jueces penales Carlos Richeri y José Luis Ennis.

En la ocasión, las defensoras Juliana Fuentes y Vanesa Vera calificaron como “arbitraria” la decisión del juez Nicosia, pidiendo la libertad de su asistido con la obligación de presentaciones semanales ante la autoridad judicial.

Por su parte, el fiscal Facundo Oribones se opuso al pedido, al igual que la asesora de Menores, Andrea Mac Garva. El representante del Ministerio Público sostuvo que la resolución inicial había sido “fundada y proporcional”, recordando que Valdéz Caravajal permaneció prófugo durante un año y medio en otra causa, por la que luego fue condenado. Además, mencionó que enfrenta un proceso paralelo por abuso sexual con acceso carnal, en el cual la fiscalía adelantó que pedirá una pena de 20 años de prisión.

A pesar de estos argumentos, el tribunal de revisión resolvió de manera unánime revocar la prisión preventiva y disponer la libertad de Valdéz Caravajal. Los jueces fundamentaron que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional y que en este caso no se acreditaba un peligro procesal suficiente para sostenerla.

Mientras tanto, para este martes está prevista la audiencia preliminar en la causa por abuso sexual en la que el imputado ya cuenta con medidas sustitutivas a la prisión.