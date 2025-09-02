Juez ratifica prisión preventiva para Héctor Fretes por portación ilegal de arma de fuego

En una audiencia de revisión celebrada este lunes, el juez penal Mariano Nicosia rechazó el pedido de la defensa y confirmó la prisión preventiva para Héctor Fretes, imputado por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

El abogado defensor, Daniel Fuentes, había solicitado una morigeración de la medida, argumentando que Fretes necesitaba salidas laborales para poder mantener a sus hijos y con el objetivo de lograr su reinserción social. Sin embargo, el fiscal Facundo Oribones se opuso firmemente a la solicitud.

Oribones citó un informe social que indicaba que el padre de Fretes tenía dificultades para establecer límites y, además, señaló que el imputado se había evadido de la justicia durante 10 días, lo que demostraba su falta de sujeción al proceso.

El juez Nicosia, en su resolución, coincidió con los argumentos de la fiscalía. El magistrado destacó que, de ser declarado culpable, Fretes vería revocada la libertad condicional de la que gozaba al momento de cometer el delito.

Nicosia también indicó que el juicio por la causa está programado para dentro de 11 o 12 días, lo que hizo innecesario el cambio de la medida. Con base en estos fundamentos, el juez desestimó el planteo de la defensa y mantuvo al imputado bajo prisión preventiva.