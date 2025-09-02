La bronca de Flor Peña al revelar que fue víctima de abuso en el teatro

Flor Peña eligió romper el silencio sobre uno de los episodios más dolorosos de su carrera artística. En una entrevista con Sebastián Soldano en su ciclo A Solas, la actriz relató con crudeza que fue víctima de abuso sexual cuando apenas tenía 17 años. La repudiable situación se dio en el marco de una obra teatral y contó por primera vez que el responsable fue un compañero de elenco que aún hoy sigue siendo una figura reconocida del espectáculo.

La actriz recordó ese período con una mezcla de bronca y claridad. “Tenía 17 años. Él era un compañero de teatro, grande, yo era muchísimo más niña. Fue una situación que yo naturalicé durante años y que ahora, un poco con todo lo que está pasando, empecé a poner blanco sobre negro y decís: ah, pero esto que me estaba pasando estaba muy mal”, relató, dejando en evidencia cómo el contexto cultural de los años noventa invisibilizaba este tipo de situaciones.

Flor Peña explicó que esas conductas no fueron un hecho aislado, sino parte de un patrón repetido. “Me tocaba, me tocaba las tet*s, abajo. Me decía: ay, qué linda y me tocaba. Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije: Dios mío, ¿qué fue eso? Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”, sostuvo, evidenciando la impunidad con la que se manejaba el abusador.

La actriz también reveló por qué nunca denunció en aquel momento, ya que los tiempos eran muy distintos a los que corren actualmente. Según sus palabras, la falta de herramientas y el machismo de la época eran imposibles de quebrar para que le creyeran a una adolescente en contra de un actor de esa magnitud. “No doy el nombre porque es un actor muy famoso y siento que ya está grande”, aseguró, aunque sin dejar de remarcar que se trataba de un hombre con mucho poder dentro del ambiente.

Más allá de los episodios, Flor Peña dejó en claro que su decisión de hablar busca transmitir un mensaje a las nuevas generaciones. “Lo importante es poder transmitir mi vivencia para que a otras mujeres no les pase”, subrayó, reforzando el sentido de su testimonio en un momento donde el debate sobre la violencia de género sigue vigente en todos los ámbitos.

En la misma conversación, la actriz también reveló que habría atravesado un episodio de abuso en su infancia por parte de un familiar. Con recuerdos fragmentados, contó que sospecha de su propio tío abuelo. “No me acuerdo si él me tocaba o no. Todavía no lo pude esclarecer en mi cabeza y creo que no lo charlé con mis padres”, explicó, dejando en claro que se trata de una herida que aún no pudo procesar del todo.

Flor Peña, que durante su carrera se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión y el teatro, utilizó esta entrevista para visibilizar lo que muchas actrices atravesaron en silencio. Su relato no solo interpela al mundo artístico, sino también a una sociedad que durante años prefirió mirar hacia otro lado.