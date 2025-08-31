Revelan quién es el "random" con el que Accardi engañó a Nico Vázquez

En LAM dieron todos los detalles de la persona con la que la actriz le fue infiel a su marido, de quien ahora está divorciada.

Desde que Gimena Accardi confesó haberle sido infiel a Nico Vázquez, las especulaciones sobre quién fue el "tercero en discordia" comenzaron y se dijeron diferentes nombres. Sin embargo, la actriz contó que la persona en cuestión no es conocida y que fue un vínculo casual, lanzando la palabra "random" para referirse a su amante.

En las últimas horas, en LAM revelaron la identidad del hombre que estuvo con la artista y contaron más detalles de cómo fue el encuentro entre ambos. "El actor habló y se especuló, es el detonante de la historia de Nico y Gime. Lo del random es después y Gime nos mintió. Fueron dos encuentros casuales. Se conocieron de una situación en un avión, según Estefi Berardi y Fede Flowers", comunicó Pepe Ochoa, que está como conductor temporal.

Y agregó en forma de interrogante: "¿Qué pasa con los plazos, por qué Gime habla de él y por qué quiere instalar algo que ocurrió en el período en que no estaba con ella?". Y ahí fue por más: "Se llama Ulises. Tiene 20 años, casi 21. Está estudiando, es deportista, pertenece a un club".

"La historia de Gime y Ulises ocurrió después de la separación. Gime lo conoció, se toma un avión y se va a España. Cuando vuelve, su compañero de asiento era él. Ulises tiene una situación económica muy acomodada y un padre con mucho dinero. Lo que sucedió fue que, cuando estaban por bajarse del avión, coquetearon, y ella le dijo 'escribime'. Ulises respondió 'no lo sé' y finalmente dijo 'le voy a escribir'. Tuvieron dos encuentros", reveló Pepe, dando detalles inéditos.