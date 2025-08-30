A casi un año y medio de su separación del Turco Naim, la modelo se prepararía para cambiar pañales junto a su nueva pareja.

Quién es Guillermo Freire, el hombre con el que Emilia Attias estaría esperando un hijo

Emilia Attias estaría embarazada. Así lo anunció Luis Ventura en el programa A la Tarde (América), y en las redes muchos usuarios se preguntaron quién es el hombre con el que la modelo y actriz enfrentaría uno de los desafíos más grandes de su vida.

“Es, para mí, grato, porque está en la dulce espera Emilia Attias. Estaría esperando la cigüeña, que seguramente está contando con los dedos de la mano el momento para notificar que Gina va a tener un hermanito”, dijo el periodista, que hizo mención a la nena que la ex Casi ángeles ya tiene junto a Turco Naim.

El padre del bebé en camino sería Guillermo Freire, quien se desempeña como empresario de startups y hace viajes por motivos laborales entre San Pablo y Buenos Aires con mucha frecuencia.

Las primeras fotos de la pareja a los besos se difundieron en noviembre del año pasado, cuando fueron vistos en una fiesta divirtiéndose y gritando su amor a los cuatro vientos. “Nos estamos conociendo. Estamos tranquilos”, comentó la modelo en aquel entonces.