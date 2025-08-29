Hizo sesión de fotos con poca ropa en Cerro Catedral y terminó hospitalizada

La sesión de fotos a -5 °C terminó en emergencia por hipotermia, aunque la modelo ya se encuentra recuperada.

Las redes sociales están llenas de retos y sesiones de fotos “arriesgadas”, pero a veces la búsqueda del post perfecto puede salirse de control. Así lo vivió la influencer y modelo brasileña Karol Rosalin, conocida también como la "Mujer Fitness Perfecta" por Playboy, quien terminó hospitalizada tras posar en bikini en la nieve a -5 °C en las montañas de Bariloche.

La sesión ocurrió el 25 de agosto en uno de los destinos turísticos más populares de la Patagonia argentina, famoso por sus paisajes, centros de esquí y chocolates. Lo que comenzó como un reto viral se convirtió rápidamente en una emergencia.

“El viento era tan frío que la sensación térmica era aún más baja que la temperatura real. Fue como estar dentro de un refrigerador… sin ropa”, contó Karol en sus historias de Instagram, donde compartió la experiencia con sus casi 2 millones de seguidores.

La modelo de 26 años explicó que todo empezó como una sesión divertida, pero que luego comenzó a sentirse mal y perdió completamente la sensibilidad en los glúteos. Tras varios minutos al aire libre con la mínima ropa posible y en medio de un clima extremo, tuvo que buscar atención médica de urgencia. Fue trasladada al hospital por síntomas de hipotermia y entumecimiento severo.

Ya recuperada, Karol reapareció en Instagram para calmar a sus seguidores y agradecer el apoyo: “Mis hermosos, ya estoy bien. ¡Gracias por el cariño! Hacemos locuras en internet, ¿verdad? Jaja, ¡pero no pasa nada!”

La historia de la influencer sirve como recordatorio de que el contenido viral, por más atractivo que sea, no siempre vale la hipotermia. Afortunadamente, todo quedó en un susto y una anécdota congelada, que rápidamente se volvió tendencia en redes, según informó el sitio Expreso.press.