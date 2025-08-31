El romance olvidado de Pampita: "Me enamoré de un hijo de Franco Macri"

Carolina Pampita Ardohain es una de las figuras más reconocidas del país, quien supo ganarse el corazón de miles de espectadores tras sus innumerables proyectos laborales a lo largo de estas más de dos décadas de incansable trabajo. Sin embargo, desde que comenzaron sus apariciones públicas como notera del programa televisivo El Rayo, su imagen ganó popularidad y, con ella comenzó a hacerse notar el peso de la fama: el interés por su vida privada y sus romances, particularmente fueron moneda corriente desde ese entonces.

La modelo estuvo vinculada a personalidades del mundo del deporte, la actuación y los negocios. Y, en Revista Caras, recordaron uno de los primeros amores de la polifacética conductora televisiva: Nicolás Palacios, el hijastro de Franco Macri.

En más de una oportunidad, Pampita se proclamó como defensora de la vida en pareja. Enamorada del amor, siempre soñó con la posibilidad de tener un hombre al lado para compartir la vida. Tal es así que desde muy chica mantuvo romances con caballeros reconocidos en el ambiente ya sea por su faceta actoral, o por estar vinculados a los negocios o a personalidades públicas de renombre.

Corría el año 2000 y la conductora ya estaba en boca de todos por sus pasos televisivos y por su próspera carrera como modelo. No obstante, a la par de su ajetreada agenda laboral, también mantenía un intenso y fugaz romance con Nicolás Palacios: surfer, empresario gastronómico e hijastro de Franco Macri.

El joven pertenecía a una de las familias más adineradas e influyentes del país, aunque su nivel de vida era de lo más austero y discreto. Nicolás, hijo de Cristina Greffier, la segunda mujer del primo de Macri y madre de Florencia fue criado como uno más del clan sin hacer diferencia al lazo sanguíneo que los unía.

Pese a que este amorío sólo duró unos ocho meses, el tiempo compartido juntos fue suficiente para quedarse en el corazón de Carolina, marcando a fuego un importante capítulo en su vida, a tal punto que en aquel entonces fue tapa de Caras.

"Me enamoré de un hijo de Franco Macri", decía Carolina por aquel entonces feliz de su resonado presente en los medios de comunicación.

Finalmente, la historia de amor entre Pampita y Nicolás Palacios, por razones que se desconocen, no prosperó. Sin embargo, a diferencia de lo que fueron sus vínculos con Martín Barrantes, Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán, la pareja se disolvió lejos de los escándalos mediáticos y los rumores de infidelidad.