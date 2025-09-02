Roberto Pettinato blanqueó que está de novio

El conductor está saliendo con una exmodelo que lo flechó durante un evento.

Roberto Pettinato blanqueó públicamente que está de novio y se conocieron detalles sobre su pareja.

Quién es la novia de Roberto Pettinato

Pepe Ochoa desarrolló el tema en LAM (América TV) a modo de enigmático y contó: "Ella no es conocida y tiene dos hijas. Se conocieron en un evento. Lo vio, le encantó, lo encaró de una y le dijo de ir a tomar algo".

"Nunca más se separaron, están felizmente enamorados. Hablé con ella porque él no me contestó, y me dijo: 'Estamos en una relación, mejor que nunca, nos queremos y nos cuidamos. Me sorprendió el tipo de persona que es'", continuó.

"Ella se llama Jimena, vivió un tiempo en México y después vino para acá, y se comparten cosas en la redes sociales", describió.

Tras dar algunas pistas más para adivinar el enigmático, Pepe Ochoa finalmente reveló: "Quien está en un flamante romance con Jimena es Roberto Pettinato".

También expuso que Jimena Heredia es exmodelo. En su cuenta de Instagram suele postear fotos y videos viajando junto a sus hijas, además de sus momentos de relax.

Roberto Pettinato blanqueó el romance en los últimos días con un posteo en la red y, junto a una foto con su novia, escribió: "Celebración todos los días ¿Pensaban que era una frase hecha? Nah, es real".