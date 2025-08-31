Fiona Rodríguez Bellido es la nueva Reina Nacional de las Comunidades Extranjeras

La representante de la Asociación Cultural Argentino Árabe fue coronada en el Centro Cultural de Comodoro durante la 12ª elección nacional. Doce jóvenes participaron del certamen mostrando con orgullo las tradiciones de sus colectividades.

El Centro Cultural de Comodoro Rivadavia fue escenario de la 12ª elección nacional de la Reina Nacional de las Comunidades Extranjeras, un evento que reunió a doce jóvenes representantes de distintas colectividades. Cada una de ellas desfiló con trajes típicos y transmitió el legado cultural de sus comunidades en una noche marcada por el color y la diversidad.

La nueva soberana es Fiona Rodríguez Bellido, representante de la Asociación Cultural Argentino Árabe, quien recibió la corona de manos de Sofía Piguala, de la Asociación Italiana, que finalizó su mandato luego de un año de reinado.

El jurado también distinguió a las princesas: Oriana Valentina Flamig, de la Asociación Alemana Deutscher Verein, fue elegida como primera princesa; mientras que Tiziana Zeni Bernardi, de la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, obtuvo el título de segunda princesa. Asimismo, María Juliana Baztan, de la Asociación Euskal Etxea, recibió el reconocimiento de mejor compañera, destacada por su espíritu de solidaridad y camaradería durante todo el certamen.

Las candidatas que compitieron por la corona representaron a una amplia variedad de colectividades de la ciudad: Valentina Murtagh Sánchez (Asociación Irlandesa Shiga Draoi), Zaira Aixa Allerborn (Asociación de Estados Independientes Ex-Soviéticos), Carla Abril Alonso de Sousa Inacio (Asociación Portuguesa de Socorros Mutuos), Agustina Belén Areas (Asociación Brasileña), Agostina Maieron Ferreyra (Centro Gallego de Socorros Mutuos), Morena Abril Canteli (Centro Asturiano), Pierina Noel Toledo Prada (Casa de Andalucía) y Valentina Micaela Costes (Asociación Polonesa Dom Polski), además de las premiadas.

Cada una de las participantes lució con orgullo trajes tradicionales que reflejaron las raíces culturales de sus comunidades, consolidando a este encuentro como un espacio de celebración de la identidad y la diversidad que caracteriza a Comodoro Rivadavia.