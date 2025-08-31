En octubre trasladarán un feriado y habrá fin de semana largo

El Gobierno Nacional oficializó la medida para impulsar la actividad turística y dinamizar sectores clave como gastronomía, transporte y comercio durante el décimo mes del 2025.

Dado que hubo cambios recientes en la reglamentación sobre el calendario, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae domingo 12 de octubre, fue reubicado. Gracias a esta modificación, se estima que muchos podrán disfrutar de un nuevo fin de semana extra largo, ideal para actividades recreativas o reuniones familiares.

Según el último anuncio oficial del Gobierno de Javier Milei, el viernes 10 de octubre será feriado. La medida busca generar jornadas no laborables que no solo beneficie a quienes desean descansar, sino que también impulse sectores económicos clave como el turismo, la gastronomía, el transporte y el comercio regional.

La medida, oficializada mediante una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene como objetivo generar un fin de semana largo que favorezca la movilidad de los ciudadanos y promueva la actividad económica en todo el país.

A su vez, esta decisión se enmarca dentro del decreto vigente, firmado por el presidente Javier Milei, que establece que los feriados nacionales trasladables que coincidan con sábado o domingo pueden moverse al lunes siguiente o al viernes anterior, según lo determine la autoridad de aplicación.

Según un informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, mover el feriado permite estimular la demanda turística interna, generar mayor ocupación hotelera y dinamizar actividades asociadas a la gastronomía, el transporte y el comercio regional.

A su vez, la medida constituye un incentivo directo para los destinos que dependen del turismo para sostener sus niveles de actividad durante el año. Además, subrayaron que estas medidas no solo benefician al sector privado, sino que también contribuyen a reforzar la circulación de servicios públicos y la reactivación de mercados internos, generando un impacto positivo en distintas economías regionales.

De esta manera, el traslado del feriado del 10 de octubre no solo permite a los argentinos disfrutar de un día de descanso adicional, sino que también se posiciona como una herramienta de estímulo económico, especialmente para regiones y ciudades que viven del turismo y los servicios asociados.

En tanto para los ciudadanos en general, este nuevo fin de semana largo se presenta como una oportunidad perfecta para planificar escapadas, disfrutar de actividades recreativas al aire libre o simplemente quedarse en el hogar.