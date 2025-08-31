30 de Octubre: una multitud en el cierre del mes de las Infancias

La Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, a través del CPB 30 de Octubre y de la Red Barrial, compuesta por la Unión Vecinal, Policía Comunitaria y la Iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, agasajaron este domingo a los niños y niñas en su día con propuestas recreativas, deportivas y lúdicas. Allí participaron el secretario de Desarrollo Humano, Ángel Rivas, junto a la subsecretaria, Julieta Miranda.

A través del Programa de Centros de Promoción Barrial (CPB), que promueve dicha Secretaría, se desarrollan políticas sociales municipales ancladas fundamentalmente en la protección integral de niños, adolescentes y la familia en general.

En esta línea, el objetivo de agasajar a los más chicos es promover derechos, generar actividades que rescaten los lazos de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, fortaleciendo la noción de pertenencia.

El secretario Ángel Rivas remarcó que “teníamos una expectativa muy grande de los que íbamos a celebrar en el 30 de Octubre; se venía organizando en red, trabajando con la comunidad como nos manda el intendente Othar Macharashvili, y este es el claro ejemplo de que cuando la comunidad se organiza y camina de manera conjunta, se logran buenas cosas para toda nuestra juventud”.

“Es un gran trabajo de parte de la comisión directiva de la vecinal, del CPB 30 de Octubre, la Policía Comunitaria, Bomberos Voluntarios, las iglesias y todos los artistas del barrio y la comunidad que acompaña, tantos los niños como los padres, para vivir una jornada increíble, con muchos juegos y diversión en familia. Cerramos el mes de las infancias con muchos festejos y alternativas que brindó la municipalidad en los distintos puntos de la ciudad”, subrayó Rivas.

Asimismo, el funcionario sostuvo: “sabemos que hay una decisión política de acompañar este espacio; estar junto a los vecinos de cara a los que vendrá para el barrio 30 de Octubre, y seguramente sea uno de los últimos festejos en este playón que el año que viene tendrá su techado, una obra que pondrá en valor este sector de Comodoro que para el Municipio es muy importante”.

Por su parte, el vecinalista del barrio 30 de Octubre, Dante Curuhuinca, expresó: “Estamos muy contentos; es la primera vez que realizamos el festejo del día del niño a través de la red barrial. Participaron las distintas instituciones; cada uno colaboró mucho para llevar este festejo adelante; tanto el CPB 30 de Octubre, la Unión Vecinal, el Club 30 de Octubre y muchos vecinos que trabajan por el barrio”.

“Agradecemos el acompañamiento del intendente y también desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Comodoro Deportes, Cultura y todas las áreas municipales que nos apoyan constantemente en cada evento”, agregó.