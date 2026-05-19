Siete estudiantes se suman a la Comunidad de Becarios PAE

Ratificando su compromiso con la educación de las comunidades donde está presente y apostando a la formación y desarrollo de los jóvenes, Pan American Energy (PAE) presentó a los nuevos estudiantes seleccionados en el marco del “Programa de Becas Universitarias” que la compañía impulsa en la región del Golfo San Jorge, en alianza con la Fundación Cimientos y el Ministerio de Educación de la provincia de Chubut.

En esta oportunidad, los beneficiarios de las becas son estudiantes pertenecientes a la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) que fueron seleccionados tras un exhaustivo proceso. Los ateneos de selección estuvieron conformados por referentes de la universidad, del Ministerio de Educación de Chubut, representantes de la Fundación Cimientos y directivos de PAE, quienes evaluaron a los jóvenes de manera integral, teniendo en cuenta aspectos académicos y socioeconómicos.

Los estudiantes que se suman a la Comunidad de Becarios PAE este 2026 son:

Antonela Abigail Vázquez, estudiante de Ingeniería Industrial, UNPSJB.

Sabrina Ariadna Pages, estudiante de Ingeniería Química, UNPSJB.

Enzo Danilo Zorzi, estudiante de Ingeniería Mecánica, UNPSJB.

Ulises Roberto Llauco, estudiante de Ingeniería en Petróleo, UNPSJB.

Lihuén Lara Díaz, estudiante de Ingeniería Civil, UNPSJB.

Shirley Aylen Nieva Castillo, estudiante de Ingeniería en Petróleo, UNPSJB.

Brain Axel Choque Ovando, estudiante de Ingeniería en Petróleo, UNPSJB.

El Programa de Becas Universitarias de PAE tiene más de 20 años de trayectoria y su objetivo es facilitar el acceso, la continuidad y la finalización de estudios universitarios a jóvenes de la región. La iniciativa supera la visión tradicional de la beca como apoyo económico y busca formar a los próximos líderes de la región a través de una formación integral en habilidades blandas y técnicas. En ese marco propone: acompañamiento personalizado a los estudiantes durante su carrera a través de un tutor, encuentros con profesionales de la compañía, participaciones en congresos y la posibilidad de realizar intercambios académicos en Estados Unidos, entre otras cosas.

ACOMPAÑAMIENTO HUMANO Y ACADEMICO

Desde Pan American Energy, el referente de Relaciones Institucionales Juan Taccari destacó que “detrás de cada uno de nuestros becarios hay historias personales de esfuerzo, compromiso y superación y nos complace poder acompañarlos en este camino que han elegido. Nuestras becas no sólo otorgan ayuda económica, sino también acompañamiento humano y académico durante los años de estudios, permitiéndoles acceder a sus tan anhelados títulos profesionales. Entendemos que con cada una de estas becas estamos apostando al futuro de la región y confiando en los jóvenes que serán protagonistas”.

El Programa de Becas surgió en 2003, haciendo foco en los estudiantes de las distintas carreras ligadas a la industria energética, en diferentes localidades y universidades públicas de Chubut y Santa Cruz. Más de 410 alumnos de la región ya se beneficiaron con esta iniciativa. Para más información sobre el programa, por favor visitar: www.becaspae.com.