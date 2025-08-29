Por qué denunciaron a Nicolás Trombino, novio de Jésica Cirio

El presente sentimental de Jésica Cirio volvió a quedar bajo la lupa. Mientras se habla de su nueva relación con el empresario Nicolás Trombino, una denuncia judicial lo puso en el centro de la tormenta y encendió la polémica en los programas de espectáculos. La encargada de exponer el caso fue Fernanda Iglesias en *Puro Show* (El Trece), quien dio detalles de una causa que ya circula en tribunales.

Lo cierto es que la modelo no logra escapar de la sombra de sus parejas. Primero fue Martín Insaurralde, cuyo escándalo en Marbella con Sofía Clerici la salpicó de lleno y terminó con un divorcio mediático. Más tarde apareció Elías Piccirillo, el joven empresario con el que intentó recomponer su vida, pero ese vínculo también quedó teñido de rumores y versiones poco felices. Ahora, con Nicolás Trombino, otra vez la historia parece repetirse, aunque en esta ocasión con un frente judicial de por medio.

Según reveló Iglesias, la denuncia contra Trombino se remonta a una maniobra irregular que habría afectado a un hombre de nombre Sandro. El denunciante, que trabajaba en el campo del padre del empresario, fue incluido como director de una empresa sin saberlo. De acuerdo a la investigación, esa maniobra derivó en una deuda millonaria con la AFIP que complicó toda la vida personal y laboral de esta persona.

“Yo hablé con la hija de un hombre que fue engañado. Me dijo que quería contarlo para que el tema saliera a la luz porque el padre no puede jubilarse ni pensionarse. Se supone que le debe plata a la AFIP, pero él nunca tuvo una empresa, sino que era simplemente un empleado más”, explicó la periodista, detallando el drama que salpica a Jésica Cirio.

La propia hija del denunciante fue más allá y aseguró que Trombino abrió un frigorífico a nombre de su exmujer y puso a su padre como director sin que él lo supiera. “Todo el tiempo le daba papeles para firmar y él confiaba, pero además es analfabeto, entonces no entendía qué era lo que estaba firmando”, relató Carla, la hija del hombre.

La cifra en juego no es menor: más de 470 millones de pesos en deudas. En este contexto, la hija del damnificado ya adelantó que piensa llevar la causa a la Justicia. Mientras tanto, Jésica Cirio vuelve a quedar envuelta en un clima de escándalo por las denuncias contra la persona con la que se la vincula sentimentalmente, y las preguntas sobre sus elecciones amorosas vuelven a estar en primer plano.