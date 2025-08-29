Maxi López se suma a MasterChef por pedido de Wanda Nara

El exfutbolista aceptó un millonario contrato para participar en la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que será conducida por su exesposa. La decisión, que ya genera polémica, fue un pedido expreso de la mediática a la producción de Telefe.

La próxima temporada de MasterChef Celebrity se prepara para un debut que promete un alto nivel de drama y expectativas. La novedad fue confirmada: Maxi López será uno de los participantes del popular reality, sumándose al elenco a pedido de su exesposa, Wanda Nara, quien será la conductora del programa.

A pesar de las tensiones pasadas y los conflictos mediáticos que marcaron su relación, la mediática insistió para que la producción de Telefe le ofreciera un lugar al exfutbolista. Según fuentes cercanas, el acuerdo económico fue un factor clave, ya que López habría aceptado un contrato de 50.000 dólares para enfrentar el desafío culinario.

La noticia, que se dio a conocer en el programa Bondi Live, generó revuelo en el mundo del espectáculo. “Lo terminaron de convencer en estos días. Están analizando el tema del monto y los detalles de cómo va a ser. Están muy emocionados”, afirmó el periodista Santiago Riva Roy.

La participación de Maxi López podría generar roces, no solo con su exesposa, sino también en su vida personal. Su actual pareja, Daniela Christiansson, con quien espera un segundo hijo, no estaría contenta con la decisión. Las especulaciones sobre las "dobles intenciones" de Wanda Nara, que hace poco reconoció que quiere a López "como a un hermano", no se hicieron esperar, alimentando aún más la expectativa de la audiencia.