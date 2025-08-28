Mirtha le pidió disculpas a Nicolás Vázquez por llamarlo "cornudo"

Durante la última emisión de su programa, la conductora habló de la separación del actor y Gimena Accardi y sorprendió con su postura. Ahora reconoció que estuvo mal.

A principios de julio, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación después de 18 años de relación, casi nueve de casados y varios proyectos laborales juntos. El escándalo creció cuando la actriz admitió que le fue infiel. Si bien ninguno tuvo nada malo para decir del otro y ya están oficialmente divorciados, a partir de la polémica que se generó varias personas opinaron al respecto. Una de ellas fue Mirtha Legrand, quien, en su programa del pasado sábado, trató al actor de “cornudo”. A partir de las repercusiones que tuvieron sus palabras, se mostró arrepentida. “Me pareció fuera de lugar”, afirmó.

“Estoy muy arrepentida”, dijo Mirtha Legrand en diálogo con Desayuno Americano (América TV), tras sus dichos sobre Vázquez en la emisión del sábado 23 de agosto de La noche de Mirtha (eltrece). “Nadie me retó, yo me reté, yo sola”, sostuvo. “Me pareció fuera de lugar, no quise insultarlo a él para nada. Es una excelente persona”, sentenció y reveló que no se disculpó personalmente con el actor porque no tenía su contacto.

Legrand tuvo un debate con Karina Iavícoli, una de sus invitadas, sobre el fin de la relación de Vázquez y Accardi y la decisión de ella de reconocer públicamente la infidelidad. “En general una infidelidad se oculta, no se comenta”, dijo Legrand. “Pero cómo habló ella, largo, a cámara, en la televisión. Habló, explicó. No se explican esas cosas. Se ocultan. No se hablan más”, agregó y lanzó la lapidaria frase que se hizo eco durante los últimos días: “Creo que está mal que lo haya dicho porque a él lo hace quedar como un cornudo. Fea palabra, eh. Es feo. Pero, bueno, existe, es así“.