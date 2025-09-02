Dos meses de prisión para la mujer que atacó a su marido con un cuchillo

Este martes se llevó a cabo la audiencia de control de detención y apertura de investigación preparatoria contra Mercedes Soledad Godoy, acusada de intentar matar a su pareja en un hecho ocurrido el pasado domingo 31 de agosto en la zona de Quintas II.

Según la imputación fiscal, entre las 5:30 y las 6:40 de la mañana, Godoy atacó a su pareja con un arma blanca provocándole varias heridas, dos de ellas en el cuello y otras dos en el tórax, una con compromiso pulmonar. La víctima permanece internada con asistencia mecánica respiratoria.

El fiscal general Julio Puentes, acompañado por el funcionario Franco Tavano, calificó provisoriamente el hecho como homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa y solicitó que se declare legal la detención, se abra la investigación y se dicte prisión preventiva por tres meses, argumentando la gravedad del caso, la expectativa de pena —que prevé un mínimo de 10 años de prisión—, peligro de fuga y riesgo de entorpecimiento de la investigación.

La defensa, ejercida por Alejandro Varas y Juliana Fuentes, no objetó la calificación legal ni la detención, pero pidió que la prisión preventiva sea fijada en dos meses, rechazando el peligro de fuga y solicitando que Godoy sea derivada a un servicio de salud mental debido a que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico.

El juez Jorge Odorisio resolvió declarar legal la detención, formalizar la apertura de la investigación y dictar prisión preventiva por dos meses, con derivación de la imputada al Cuerpo Médico Forense para su evaluación.

Fuente: MPF Comodoro Rivadavia